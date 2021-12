Massnahmen bis Ende Januar – Zoo Zürich zügelt wegen der Vogelgrippe seine Vögel ins Innere

1 / 3 Wegen der aktuellen Vogelgrippesituation zügelt der Zoo Zürich jegliche Vogelarten in die Innenbereiche. Zoo Zürich/Jean-Luc Grosman So können die Besucherinnen und Besucher gewisse Vogelarten nicht mehr bestaunen. Auch die Pinguinparade wird eingestellt. Zoo Zürich Eine der wenigen Vogelarten, die weiterhin draussen bleiben dürfen, sind die Chile-Flamingos. Zoo Zürich/Enzo Franchini

Darum gehts Der Zoo Zürich zügelt einen Grossteil seiner Vögel in geschlossene Innenbereiche.

Zum Schutz einer Ansteckung mit der Vogelgrippe ergreift der Zoo diese Massnahmen.

Voraussichtlich bis Ende Januar können somit nicht alle Vögel von den Besucherinnen und Besuchern bestaunt werden.

Der Zoo Zürich trifft Massnahmen, um seine Vögel vor der aktuellen Vogelgrippesituation zu schützen. Laut einer Mitteilung werden dafür ein Grossteil der sich im Aussenbereich befindenden Vögel in geschlossene Innenanlagen verschoben. Durch das Virus besonders gefährdete Vogelarten wie Hausgeflügel, Wasservögel und Laufvögel seien bereits umgezogen.

Einige andere, vom Virus nicht ganz so akut bedrohte Vogelarten wie zum Beispiel die Chileflamingos bleiben vorerst draussen. «Je nach Situation werden aber auch sie später noch in die Ställe genommen», sagt Sprecherin Rita Schlegel.

Kein Besuch für die Vögel

Diese Massnahme, die voraussichtlich bis Ende Januar andauert, bedeutet für Zoobesucherinnen und Besucher, dass sie vorerst nicht mehr alle Vogelarten bestaunen können. Ausserdem muss auch die bekannte Pinguinparade eingestellt werden. Auch die Vogelwiese wird für Besucherinnen und Besucher wieder gesperrt.

Von den Präventionsmassnahmen nicht betroffen sind Vögel, die ohnehin in geschlossenen Innenbereichen leben, also jene im Masoala Regenwald und in den Innenvolieren des Exotariums. Die Vögel in den Waldvolieren bleiben ebenfalls draussen. Je nach Entwicklung werden die Volieren aber später noch abgedeckt.

Ausbruch im Zürcher Unterland

In der Gemeinde Hüntwangen im Zürcher Unterland sind Ende November in einer privaten Hühnerhaltung Tiere an einer hochansteckenden Variante des Vogelgrippe-Virus erkrankt. «Viele Tiere sind gestorben. Die anderen mussten getötet werden, um eine Weiterverbreitung in andere Geflügelhaltungen zu verhindern», schrieb die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich damals in einer Mitteilung.

Der Ausbruch in Hüntwangen geht laut der Mitteilung mit grosser Wahrscheinlichkeit auf infizierte wildlebende Wasservögel zurück. Seit Ende Oktober haben die Vogelgrippe-Fälle bei wildlebenden Wasservögeln in Europa stark zugenommen. Auch sind in mehreren Ländern erste Fälle in Geflügelbetrieben aufgetreten.

Das Virus ist laut dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) nach heutigen Erkenntnissen nicht auf den Menschen übertragbar.