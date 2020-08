Zoobesucherin ärgert sich über Rechnung für Hahnenwasser

jonass 05.08.2020, 03:49

Was soll das eigentlich? Diese Frau hat hoffentlich auch einen Job und wird dafür für alles bezahlt. Geht sie in ihrem Geschäft vom Arbeitsplatz aus ein Glas Wasser holen, so kostet das ihren Arbeitgeber wohl schon mehr als CHF 1.50 (Arbeitszeit). Wir haben immer das Gefühl, alles Gratis zu bekommen müssen. Wollen aber für alles bezahlt werden in unserem eigenen Job. Der Gastronom musste ja auch die Bestellung entgegen nehmen, verarbeiten, einkassieren, anschliessenf abwaschen usw. Und jetzt soll sich das selber jeder mal ausrechnen. Auch wenn das nur paar Minuten in Anspruch nimmt. In meinem Job bei meinem Ansatz würde das Wasser alleine für die Dienstleistung mindst. 3.- kosten. Wenn die Frau gratis arbeitet, find ich ihre Aktion ok, andererseits soll sie sich noch mals hinterfragen.