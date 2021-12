Toni’s Zoo in Rothenburg LU – Zoogründer Toni Röösli erliegt einem Krebsleiden

Im vergangenen Jahr hatte Rössli während des Shutdowns trotz finanzieller Einbussen weiter in den Zoo investiert: Beispielsweise haben Maras in Rothenburg ein neues Zuhause gefunden.

Röösli hat 1991 Toni’s Zoo in Rothenburg gegründet.

Im Alter von 72 Jahren ist Toni Röösli am 18. Dezember an Krebs gestorben, wie die «Luzerner Zeitung» berichtet. Röösli hatte 1991 Toni’s Zoo in Rothenburg gegründet, der sich zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelt hatte. Rund 2000 Besucherinnen und Besucher verzeichnet der Zoo wöchentlich.