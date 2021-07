14,7 Milliarden US-Dollar - Zoom plant die grösste Firmenübernahme seiner Geschichte

Zoom will das Unternehmen Five9 übernehmen und so die Entwicklung seiner Cloud-Telefonanlagen vorantreiben.

Der Videokonferenzdienst Zoom will sich mit seinem bisher grössten Zukauf breiter aufstellen. Für 14,7 Milliarden US-Dollar (13,52 Milliarden Franken) will Zoom die US-Firma Five9 aufkaufen. Das Unternehmen bietet Cloud-Software für die Kundenkommunikation an. Das Five9-Management steht hinter dem Deal.