ZSC-Captain Patrick Geering: «Tut weh, dass wir so aus der Halle müssen»

Patrick Geering : ZSC-Captain ist bitter enttäuscht – «tut weh, dass wir so aus der Halle müssen»

Das 1:0 des EVZ war ein Slapstick-Tor. SRF

Darum gehts Trotz riesiger Stimmung im Hallenstadion gewann der ZSC den Titel noch nicht.

Man habe was gutzumachen, sagt Captain Patrick Geering.

EVZ-Torschütze Gregory Hofmann spricht ein Lob für seinen Goalie aus.

Die Stimmung im ausverkauften Hallenstadion, im letzten Hockey-Spiel nach 72 Jahren in dieser Arena, war elektrisierend. Die 11’200 Zuschauer und Zuschauerinnen machten Dampf, peitschten ihr Team nach vorne – wieder und immer wieder. Doch alles Schreien und Johlen nützte nichts, den ZSC Lions gelang kein Treffer, sie verloren 0:2 und Spiel sieben am Sonntag in Zug entscheidet über den Meistertitel.

ZSC-Captain Patrick Geering sagte zur Stimmung im Stadion: «Es tut mir weh, dass wir so aus der Halle müssen. Wir haben dafür einen Grund mehr, um etwas gutzumachen. Die Fans haben alles gegeben, haben uns getragen. Wir haben das letzte Quäntchen Glück aber nicht erzwingen können.» Sie hätten genügend Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen und sich so den Titel zu sichern, stellt der Captain fest, «schade, dass wir den Sack nicht zumachen konnten».

ZSC-Captain Patrick Geering nimmt Abschied vom Hallenstadion. freshfocus

Die Zuger Arbeit ist noch nicht beendet

Eine ganz andere Gefühlslage natürlich auf der Seite der Zuger. Das 2:0 für den EZV am Freitagabend hatte NHL-Rückkehrer Gregory Hofmann im Powerplay erzielt. Er meinte, sie hätten immer daran geglaubt, in diese Serie zurückzukommen. «Und unsere Arbeit ist noch nicht beendet.» Er ist überzeugt, dass nun das Team den Titel holen wird, das ihn mehr will, Kleinigkeiten würden nun entscheiden.