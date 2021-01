Im Spitzenkampf der National League bezwingen die ZSC Lions den EV Zug 7:6 n.V. Dabei retteten sich die Zürcher erst 7 Sekunden vor Schluss in die Overtime.

In einem unglaublichen Spitzenspiel bezwingt der ZSC den EVZ in der Verlängerung 7:6. Garrett Roe markiert in der 65. Minute den Siegestreffer. Zuvor hatte Neuzugang Ryan Lasch für den ZSC 7 Sekunden vor Schluss mit dem 6:6 die Verlängerung erzwingen können.

Genau 23 Sekunden waren gespielt, als Yannick Zehnder sich als Erster an diesem Abend auf der Torschützenliste eintragen konnte. Knapp drei Minuten später gesellte sich Dario Simion dazu. Für Lukas Flüeler, den Goalie der Lions, war damit der Arbeitstag bereits vorbei. Doch im Verlauf des Spiels musste auch sein Nachfolger Ludovic Waeber ganze viermal hinter sich greifen. Zwischenzeitlich führte der EVZ mit 4:0 und 5:1.

Im Mitteldrittel kachelte es so richtig: Sieben Treffer fielen innert dreizehn Minuten. Auf Seiten der Zürcher sorgte Denis Hollenstein für Aufsehen. Der ZSC-Topscorer traf innert zehn Zeigerumdrehungen gleich dreimal. Auch Sven Andrighetto traf sehenswert. Nick Shore, Raphael Diaz und Gregory Hofmann punkteten für die Zuger, die sich mehr als ärgern werden, diese Partie nicht gewonnen zu haben.

Davos gewinnt, Bern verliert

Auch zwischen den SCL Tigers und dem HC Davos fallen viele Tore, allerdings nicht ganz so viele wie im Spitzenkampf. Die Bündner schlagen die Emmentaler auswärts 4:3, ebenfalls nach Verlängerung. Bis zur 57. Minute lag das Team von Christian Wohlwend noch 2:3 zurück, ehe Captain Andres Ambühl den Ausgleich erzielen konnte. In der Verlängerung war es dann Enzo Corvi, der in Überzahl den Siegtreffer schoss.

Einen Sieg ebenfalls gegen ein Berner Team feiert Lugano. Die Tessiner bezwingen in der heimischen Resega den Hauptstadt-Club SC Bern 2:0. Damit bleiben die Berner Mutzen Tabellenletzter. Knappe Siege feiern Lausanne, 2:1 gegen Ambri, und Biel, das die Rapperswil-Jona Lakers auswärts 3:2 bezwingt. (gae/erh)