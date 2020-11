Fribourg hielt mit Lausanne zwar lange mit, hatte am Schluss aber dennoch das Nachsehen.

Auf den Topskorer ist verlass: Denis Hollenstein brachte sein Team früh in Führung.

Es waren noch keine drei Minuten gespielt, da hatte Lugano-Coach Serge Pelletier schon genug und nahm sein Timeout. Innerhalb von 35 Sekunden hatten die ZSC Lions in der Cornèr Arena auf 2:0 gestellt. Denis Hollenstein und Raphael Prassl konnten den ehemaligen Lions-Goalie Niklas Schlegel bezwingen.

Doch Pelletiers Ansprache nach einem Start, bei dem die Luganesi mental überhaupt nicht auf dem Eis standen, half nur wenig: Nur vier Minuten später nutzte Marcus Krüger einen schlechten Wechsel aus und traf zum 3:0. Dass die Lions am Schluss 5:1 gewannen, war da keine Überraschung mehr.

Für den HC Lugano war es die zweite Partie innerhalb von 24 Stunden. Am Freitagabend verlor er in Biel bereits 4:6. Die Wiedergutmachung missglückte klar. Gegen den ZSC wurden die Luganesi erstmals in der 10. Minute gefährlich, als der sonst fehlerlose Lukas Flüeler, der wiederum den Vorzug vor Ludovic Waeber bekam, die Scheibe nach vorne abprallen liess.