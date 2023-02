National League: Die ZSC Lions kommen nicht zur Ruhe

Die Spannung steigt: Vier bis maximal sechs Partien sind in der Regular Season der National League noch zu absolvieren. Einige Entscheidungen sind bereits gefallen, andere werden möglicherweise erst am letzten Spieltag am 4. März fallen. Zittern muss rund die Hälfte der Liga, einige Teams weniger, andere mehr – eine Übersicht.

ZSC mit mehrere Baustellen

Coach Marc Crawford beleidigte am letzten Mittwoch im Spiel gegen Biel die Schiedsrichter als «C**ksucker» (auf Deutsch: Schw***lutscher). Dafür sperrte ihn die Liga vorsorglich für ein Spiel und eröffnete ein ordentliches Verfahren gegen den Kanadier. Gegen Rappi standen Assistenztrainer Rob Cookson und Sportchef Sven Leuenberger an der Bande. Nun stellt sich aber die Frage: Wie lange wird der Kanadier für seine beleidigenden Worte gesperrt? Die Sperre kann für viel Unruhe sorgen.

Rappi ist zum Titelkandidat arriviert

Das sieht beim zweiten Club am Zürichsee anders aus. Die Rapperswil-Jona Lakers haben sich in den letzten beiden Jahren als Spitzenteam etabliert. Die St. Galler stehen bereits definitiv auf einem Pre-Playoff-Platz, die direkten Playoffs sind jedoch noch wahrscheinlicher. Mit 154 Toren stellt Rappi die zweitbeste Offensive (hinter Leader Genf) und mit 117 Gegentoren die zweitbeste Defensive (hinter dem ZSC) der Liga.

Überragender Skorer ist wie bereits im letzten Jahr der Tscheche Roman Cervenka. Der 37-Jährige steht aktuell mit 52 Punkten (15 Tore und 37 Assists) an der Spitze der Skorerliste. Mit Tyler Moy (42, 21/21) haben die Lakers einen weiteren punktestarken Stürmer in ihren Reihen. Ausserdem hat Keeper Melvin Nyffeler hinter ZSC-Goalie Simon Hrubec den zweitbesten Wert in zugelassenen Toren. Die Playoff-Zukunft sieht für die Lakers also rosig aus, sofern die Verletzungshexe nicht noch zuschlägt.