Bisher war die Saison der Lions ein stetiges Auf und Ab. Sieg reihte sich an Niederlage und Niederlage reihte sich an Sieg. Kurz: Die Zürcher zeigten bisher zwei Gesichter. Verloren sie am Freitag etwa gegen Servette 4:5 nach Verlängerung, gewannen sie am Samstag gegen Rapperswil-Jona 2:1. Und gegen Lausanne? Zu was entschieden sie sich? Sieg oder Niederlage? Nun, der ZSC gewann 3:1.