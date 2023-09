ZSC Lions sind dank Denis Malgin Favorit, stapeln aber tief

Am Mittwoch beginnt die neue Saison in der National League. Um den Meistertitel mitspielen wollen die Zürcher, auch wenn sie das nicht alle so deutlich aussprechen.

1 / 8 Denis Malgin (l.) ist der Toptransfer der Zürcher in diesem Sommer. Andy Mueller/freshfocus Trainer Marc Crawford hält grosse Stücke auf den Nati-Stürmer. Andy Mueller/freshfocus Sportchef Sven Leuenberger sagt aber: «Malgin kann das Team nicht alleine stemmen!» freshfocus

ZSC Lions: Darum gehts Die ZSC Lions gehören auch in dieser Saison zu den Anwärtern auf den Meistertitel.

Mit Denis Malgin kehrt ein Ehemaliger zurück, er ist der Toptransfer des Sommers.

Dennoch stapeln die Zürcher vor dem Saisonstart tief.

Neue Saison, neues Glück, alter Favorit: Wie fast jede Spielzeit gehören die ZSC Lions zu den Anwärtern auf den Meistertitel. Der letzte ist bereits fünf Jahre her. Nun sollen gewichtige Neuzugänge für Schwung sorgen, dazu gehört auch Nati-Stürmer Denis Malgin. Nichtsdestotrotz wird bei den Zürchern tief gestapelt.

Der Schweizer Heilsbringer aus der NHL

Er war der Toptransfer dieses Sommers: Aus der NHL kehrte Malgin in die Schweiz zurück und schloss sich wieder den ZSC Lions an, wie schon nach seinem ersten Abenteuer in Übersee. So sind die Zürcher, mehr als bereits zuvor, wieder Meisterkandidat – wie beinahe jedes Jahr. «Wir alle haben ‹unfinished business› (unerledigte Angelegenheiten, Red.). Logisch, dass wir den Meistertitel wollen. Dafür müssen wir alle gut spielen und jeden Abend alles geben», sagt Malgin bereits vor Saisonstart kämpferisch. Der 26-Jährige meint mit «unfinished business» die Finalserie 2022, die der ZSC nach einer 3:0-Führung noch abgab und dem EVZ den Kübel überlassen musste.

Malgin wird oft als Heilsbringer bezeichnet, er soll es richten, dass die Lions den ersten Titel seit 2018 holen. Mehr Druck verspürt der gebürtige Oltner deswegen nicht. «Wenn man für die ZSC Lions spielt, ist der Druck immer da, jedes Jahr Meister zu werden. Das wissen wir. Wir trainieren jeden Tag hart, damit wir am Ende da stehen, wo wir wollen.» Unterstützung bekommt der 30-fache Nati-Spieler von ZSC-Sportchef Sven Leuenberger, der sagt: «Malgin kann das Team nicht alleine stemmen!» Etwas euphorischer ist da Trainer Marc Crawford, der seine neuen Spieler lobt. Von Malgin sagt er: «Er ist eine riesige Verstärkung.»

Malgin, der sich auf baldigen Nachwuchs freut, sagt, die National League sei mit ihren sechs Ausländern pro Team immer ausgeglichener geworden, «kein Spiel wird einfach sein, wir müssen uns auf jeden Gegner individuell einstellen». Nun darf der Ex-NHL-Spieler auch erstmals in der Swiss Life Arena spielen. Die neue Halle findet er «mega schön». Er sagt auch, dass er die Umstellung auf die grössere Eisfläche gut überstanden habe.

Der gut gelaunte Lette mit dem Lächeln

Er ist Lette, wohnt im Sommer in Norwegen, spricht mit seiner Freundin norwegisch und spielt nun für die ZSC Lions: Rudolfs Balcers. Der 26-Jährige gewann im Mai an der WM in seinem Heimatland und in Finnland die Bronzemedaille mit Lettland – es herrschte Ausnahmezustand. Der Erfolg habe ihm einen Boost gegeben, aber er denke natürlich nicht jeden Tag daran. «Aber es bringt schöne Gefühle hoch.»

In der Schweiz findet es der ehemalige NHL-Spieler «wunderbar», auch seiner Freundin gefällt es sehr gut. Doch weshalb zieht es Balcers ausgerechnet in die Schweiz? Das hat auch mit Trainer Crawford zu tun, unter dem Kanadier spielte der Lette bereits bei den Ottawa Senators. Crawford sagt über Balcers: «Er ist ein sehr intelligenter Spieler mit viel Hockey-Sinn.» Balcers erwidert: «Wir haben miteinander gesprochen, da war der ZSC natürlich ein Thema, der beste Ort in der Schweiz. Die Entscheidung fiel mir sehr einfach», sagt er im Gespräch mit 20 Minuten, stets mit einem Lächeln im Gesicht.

Der zurückhaltende Sportchef

Für Sportchef Leuenberger ist vor der neuen Saison klar: Es müssten mehr Tore her, auch das Powerplay müsse besser werden. «Da müssen wir ansetzen. Es gab letzte Saison zu viel Disziplinlosigkeit, das Team kam aus dem Konzept, es wurde zu viel mit den Schiris diskutiert. Auch bezüglich mentaler Härte müssen wir uns steigern», sagt der 54-Jährige. Defensiv stimmt es also, nun soll mit Malgin, Balcers, dem Schweden Jesper Fröden und dem kanadischen Center Derek Grant die Offensive gestärkt werden. Das ist wichtig, denn Sven Andrighetto fällt nach seiner schweren Handgelenksverletzung vom letzten Dezember weiter aus. Wann der Zürcher zurückkehrt, steht aktuell nicht fest.

Trainer Crawford hat ein Ziel für diese Saison: «Dass wir ein hart arbeitendes Teams sind.» Leuenberger definiert das Ziel der Lions so: «Wir wollen in der Quali in die Top 4. Da wir in dieser Saison nicht in der Champions Hockey League spielen, wollen wir eigentlich in die Top 3, dann sind wir wieder dabei.» Und CEO Peter Zahner sagt: «Das Ziel ist nicht, die grösste Eishockey-Organisation der Schweiz sein, sondern die beste. Aktuell sind 1594 Spielerinnen und Spieler im Club, das ist bereits die grösste Organisation in der Schweiz.» Und auch die Fans sind heiss auf Hockey, der Saisonkartenverkauf wurde bei über 8600 gestoppt.

Auftakt gegen Ajoie Die Saison startet mit der Partie Fribourg gegen Lausanne am Mittwoch. Zwei Tage später wird die Saison mit einer Vollrunde so richtig lanciert. Die ZSC Lions heissen dabei den HC Ajoie willkommen. Meister Servette startet mit dem Gastspiel in Langnau gegen die Tigers. (hua)