National League: ZSC-Talent leitet Wende ein – SCB so stark wie lange nicht mehr

Die Saison ist noch jung, aber es zeigt sich bereits jetzt, dass die ZSC Lions schwer zu schlagen sind. Vor allem dann, wenn auch die jungen Spieler, die von Trainer Marc Crawford ins Team geholt wurden, sich effektiv zeigen – so zuletzt am Sonntag in Lugano. Ausserdem befindet sich der SCB auf gutem Weg, dafür hat der Meister zu kämpfen.

ZSC-Kehrtwende in Lugano

Es war kein guter Start für die Zürcher, Mark Arcobello brachte die Gastgeber nach etwas über zwei Minuten in Führung. Der Luganesi schlenzte den Puck aus spitzem Winkel an Robin Zumbühl vorbei ins Netz. Doch die Lions wussten zu reagieren – in Person von Vinzenz Rohrer. Der 19-Jährige traf in der 14. Minute zum 1:1 im Powerplay, es war sein erst zweiter Treffer in der National League. Damit leitete Rohrer die Wende ein.

«Das ist natürlich super, der Coach gibt mir so viel Vertrauen. So ist es auch viel leichter, mich ins Team zu integrieren», sagte Rohrer gegenüber MySports. Seine Teamkollegen versuchten ihn auch immer zu pushen, zeigte sich der 19-Jährige sehr glücklich. Nach Rohrers Ausgleich erzielten die Zürcher drei Tore in Serie und tüteten so den 5:2-Sieg ein. Der ZSC liegt nun nach Verlustpunkten an der Tabellenspitze. Am Dienstag geht es in die PostFinance Arena gegen den SCB.

Finnische Power macht SC Bern stark

Apropos SC Bern: Die Mutzen zeigen sich bisher von ihrer besten Seite. Die Fans haben lange darauf warten müssen, dass sich der 16-fache Meister wieder erstarkt zeigt. Das scheint sich nun zu bewahrheiten. Zwar ist die Saison noch jung, aber der SCB hat dabei den aktuellen Leader Lausanne besiegt und zuletzt erst im Penaltyschiessen gegen den EV Zug verloren. Die Berner strahlen nun von Tabellenplatz 4.

Noch vor einem Jahr war der SCB mit Niederlagen gegen den EVZ, Ambri und Biel gestartet. Einige SCB-Fans zeigten sich damals wohl bereits besorgt. Nun scheinen diese Sorgen weit weg. Gut möglich, dass das auch mit dem neuen Trainer Jussi Tapola zu tun hat. Der Finne scheint das richtige Rezept gefunden zu haben. Ausserdem trifft sein Landsmann, der Import Joona Luoto, regelmässig: Der 25-jährige Finne schoss bereits sechs Tore in fünf Spielen – und er ist nur ein «Aushilfs-Ausländer», der für den verletzten Colton Sceviour einspringt. Luotos Vertrag läuft bisher nur bis Mitte November, aber eine Vertragsverlängerung scheint unumgänglich.

Servette im Meister-Frust

Meister Servette, der die vergangene Saison beinahe nach Belieben dominierte, kommt dieses Mal noch nicht richtig in die Gänge. Gleich zum Auftakt verloren die Genfer in Langnau im Penaltyschiessen, später gingen sie 1:6 in Lausanne und 1:7 in Fribourg unter – Goalie Robert Mayer zertrümmerte da aus Frust seinen Schläger.

«Wir müssen viel ändern, anders auftreten. Ich glaube, wir haben das Gefühl gehabt, es wird die gleiche Saison wie letztes Jahr – das wird es nicht. So kann es nicht weitergehen», sagte Vincen Praplan nach der Fribourg-Niederlage. Vorerst scheint das genützt zu haben, denn zuletzt gab es immerhin einen hart erkämpften 3:1-Sieg gegen Ajoie. Als Nächstes geht es zum HC Davos, dann folgen die Partien gegen Rapperswil und den EV Zug.

