Aufruf: ZSC und FCZ können Meister werden – 20 Minuten sucht Zürcher Super-Fan

Der 1. Mai könnte in Zürich historisch werden. Der Grund? Nun – so können am Sonntag gleich zwei Partys stattfinden. Wenn der FC Zürich gegen den FC Basel mindestens einen Punkt holt, ist der FCZ vorzeitig Schweizer Meister. Und auch die ZSC Lions können den Titel in der National League gewinnen. So vergaben die Lions zuletzt zwar drei Meister-Pucks – doch der Schweizer-Meister-Titel, der ist auch im Spiel sieben gegen Zug noch immer möglich.

Und aus diesem Grund suchen wir den Zürcher Super-Fan. Bist du Anhänger oder Anhängerin beider Vereine? Gehst du sogar an beide Spiele – zunächst in Basel und dann in Zug? Warum machst du das und was fasziniert dich so an den beiden Zürcher Sport-Clubs? Schreib uns hier oder unten mittels Formular.