Zu ähnlich: Paraplegiker-Stiftung sagt Post-Logo den Kampf an

So sieht das neue Logo der Post aus.

So witzelte die Schweizer Paraplegiker-Stiftung auf Instagram über die Ähnlichkeit ihres Logos mit dem neuen Logo der Post.

Das sagt die Post

«Dass unser modernisiertes Logo eine gewisse Ähnlichkeit zum Logo der Schweizer Paraplegiker-Stiftung hat, ist uns bewusst», sagte die Post im April gegenüber 20 Minuten. Die Verwechslungsgefahr erachte man jedoch als gering, da die Post in einer ganz anderen Branche tätig sei.

Mediensprecher Stefan Dauner erklärt gegenüber den Zeitungen von CH Media, dass das neue Logo bisher hauptsächlich in den digitalen Kanälen eingeführt wurde. So sei es auf der Website oder in der App ersichtlich. Auch neu beschaffte Fahrzeuge, My-Post-24-Automaten oder Verbrauchsmaterialien erhalten das neue Logo. Die Umsetzung erfolge fortlaufend und das Logo soll später auch auf den Postautos prangern. Die Post erhält nun die Gelegenheit, sich gegenüber dem Eidgenössischen Institut für geistiges Eigentum zur Logo-Ähnlichkeit zu äussern. Danach muss die Behörde über das Schicksal des neuen Designs entscheiden.