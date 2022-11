Jürg Halter : Zu Attacke auf Ausstellung aufgerufen? – Künstler und WOZ wollen sich aussprechen

Bei der Finissage von «Fuck Slogans», einer Ausstellung des Berner Künstlers Jürg Halter in Zürich, waren auch zwei Personenschützer zugegen. Dies, weil Halter im Vorfeld auf Social Media «Drohungen von anonymen, offensichtlich Linksextremen» erhalten hatte, wie er auf Facebook mitteilte. Deren Wut auf sich gezogen hatte Halter, einerseits durch ein Interview, in dem er sich kritisch über linke Identitätspolitik äusserte, andererseits mit einem Bild, mit dem er habe zeigen wollen, «dass wir Menschen zusehends an erster Stelle das betonen, was uns trennt, anstatt zuerst das, was uns eint».