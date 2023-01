Prinzessin Amalia wird erneut Opfer von Bodyshaming

In einem Twitter-Post erinnert «All things Royal»-Bloggerin Sophie daran, was solche Angriffe anrichten können: «Für diejenigen, die Amalia wegen ihres Gewichts schikanieren: Kronprinzessin Victoria von Schweden entwickelte als Teenager aufgrund öffentlicher Meinungen eine Magersucht. Worte spielen eine Rolle. Und sie verletzen.»

«Amalia, lass dich nicht verrückt machen»

In einem Interview 2021 offenbarte Amalia, dass sie seit ihrer Kindheit zu einem Psychologen geht, weil sie wegen ihrer Figur zum Opfer von Bodyshaming wurde und eine enge Freundin sie in der Schule plötzlich ausgegrenzt hat: «Ich habe mich in meiner Haut nicht wohlgefühlt. Lange Zeit habe ich mich in den Schlaf geweint», gestand die Teenagerin.