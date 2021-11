Zu diesem Handshake kommt es sicher nicht : Das musst du über das Treffen von Biden und Jinping wissen

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping halten am Montag ein mit Spannung erwartetes virtuelles Gipfeltreffen ab.

1 / 7 Da war Joe Biden noch Vizepräsident der Vereinigten Staaten: Händedruck in Peking mit Chinas Präsident Xi Jingping im Dezember 2013. Seither … REUTERS … haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern dramatisch verschlechtert. Wie sehr, zeigte sich diesen Frühling in Anchorage, Alaska. Beim ersten Treffen des neuen US-Aussenministers Antony Blinken mit chinesischen Vertretern kam es vor laufenden Kameras … REUTERS … zu einem scharfen Schlagabtausch. Eröffnet wurde das Treffen durch wenig diplomatische Worte Blinkens (im Bild): «Das Verhältnis der Vereinigten Staaten mit China wird konkurrierend sein, wenn nötig, zusammenarbeitend, wenn möglich, und feindselig, wenn es sein muss.» REUTERS

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatspräsident Xi Jinping wollen zusammenkommen, wenn auch nur virtuell. Um die Beziehungen zwischen ihren Ländern steht es so schlecht, dass Beobachterinnen und Beobachter es schon als Erfolg bezeichnen, dass man wenigstens miteinander redet.

Worüber reden Xi und Biden?

In dem Video-Gespräch soll es um Handel, Menschenrechte und militärische Aktivitäten gehen. Die Konferenz soll am Montagabend (01.45 Uhr MEZ Dienstag) stattfinden.

Wieso virtuell?

Chinas Xi Jinping hat sein Land seit Beginn der Pandemie nicht mehr verlassen und auch keine ausländischen Gäste empfangen. Die Regierung Joe Bidens bedauert dies und machte deutlich, dass sie statt virtuell lieber von Angesicht zu Angesicht gesprochen hätte. Persönlich getroffen haben sich Xi und Biden seit dem Wechsel im Weissen Haus noch nie.

Wieso ist diese Konferenz wichtig?

Biden und Xi haben bislang erst zweimal am Telefon gesprochen - zuletzt im September. Bei jenem Telefonat warnten beide vor der Gefahr, dass die Spannungen zwischen ihren Ländern in einer Konfrontation enden könnten.

Tatsächlich liefern sich die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt seit der Amtszeit von Bidens Vorgänger Donald Trump einen Handelskrieg mit gegenseitigen Strafzöllen. Ausserdem gibt es Differenzen über die Kritik der USA an einer mangelnden Achtung von Menschenrechten in China, an der Unterdrückung der Demokratiebewegung in Hongkong und der Verfolgung der muslimischen Uiguren. Streit gibt es auch über Chinas Territorialansprüche im Südchinesischen Meer und dessen Kriegsdrohungen gegenüber dem demokratischen Taiwan.

Fokus- und Streitpunkt: Die Insel Taiwan

Für Peking ist die Insel eine abtrünnige Provinz, die notfalls auch mit militärischer Gewalt wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Die USA stellen sich dagegen hinter Taiwan und die Regierung in Taipeh.

Taiwan könnte asiatische Krim werden Warnung aus Europa: Die Spannungen zwischen China und den USA haben wegen Taiwan stark zugenommen. Unter anderem drangen chinesische Kampfjets wiederholt in die taiwanische Luftverteidigungszone ein (über 150 Mal). Sicherheitsbehörden beklagen zudem eine wachsende Zahl chinesischer Cyberangriffe. Taipeh befürchtet zudem eine Blockade seiner See- und Luftverbindungen, wozu China militärisch in der Lage wäre. Auch in Europa wächst die Sorge vor einer militärischen Eskalation in der Taiwan-Frage. Ähnlich wie Russlands Präsident Wladimir Putin mit der Annexion der Krim im Jahr 2014 könnte auch Chinas Staatschef Xi Jinping die «nationalistische Karte» spielen, «wenn er innenpolitisch unter grossen Druck gerät», sagte Christoph Heusgen der «Zeit». Heusgen war Botschafter bei den Vereinten Nationen und ehemaliger aussenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Der chinesische Aussenminister Wang Yi warnte die USA im Vorfeld vor einer Einmischung in den Konflikt und vor Aktionen, die den Anschein erwecken könnten, die «Unabhängigkeit Taiwans» zu unterstützen. «Jegliche Duldung und Unterstützung der ‹taiwanischen Unabhängigkeitsbewegung› untergräbt den Frieden in der Formosastrasse und würde sich am Ende als Bumerang erweisen», betonte Wang.

Biden machte US-Medien zufolge klar, dass die USA die Insel im Falle einer chinesischen Invasion militärisch verteidigen werden: «Dazu sind wir verpflichtet.» Politisch geht Biden damit weiter, als es die USA der Regierung in Taipeh bisher zugesagt hatten. Im Vorfeld der virtuellen Konferenz forderte US-Aussenminister Anthony Blinken, dass sich Peking an einem konstruktiven Dialog beteilige, um die Taiwan-Frage «friedlich und in einer Weise zu lösen, die mit den Wünschen und Interessen der Menschen auf Taiwan übereinstimmt».

«Positiver Wettbewerb»: Das sagt China im Vorfeld

Ein chinesischer Offizieller sagte im Vorfeld des virtuellen Treffens, Peking sei bestrebt, Konfrontationen zu vermeiden und sich auf einen «positiven Wettbewerb» zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt zu konzentrieren. Das auf der Uno-Klimakonferenz vorgestellte Rahmenabkommen zur Förderung der Zusammenarbeit der USA und China bei der Bekämpfung des Klimawandels sei ein «recht positives Signal» für den bevorstehenden Gipfel. Das Weisse Haus wollte sich am Donnerstag noch nicht dazu äussern.

«Harter Wettbewerb»: Das sagen die USA im Vorfeld

US-Präsident Joe Biden setzt im Umgang mit China auf einen «harten Wettbewerb», will einen offenen Konflikt aber verhindern. Diesen Kurs werde Biden in der Videokonferenz mit Xi vertreten, hiess es aus dem Weissen Haus. Die USA erwarten, dass sich China an internationale Normen halte. «Die Vereinigten Staaten und die Volksrepublik China befinden sich in hartem Wettbewerb. Und wir glauben, dass intensiver Wettbewerb auch intensiver Diplomatie bedarf», hiess es aus dem Weissen Haus.

Ziele und Erwartungen an die Konferenz

Konkrete Ergebnisse erwarten beide Seiten nicht. Ziel sei es, «dass Wettbewerb nicht zu Konflikt führt», so eine US-Sprecherin. Chinas Regierungssprecherin Hua Chunying nannte die Videoschalte schlicht einen «Meinungsaustausch über die chinesisch-amerikanischen Beziehungen».

Nach Ansicht politischer Beobachterinnen und Beobachter wäre der virtuelle Gipfel bereits ein Erfolg, wenn sich China und die USA beim seit Jahren schwelenden Handelskonflikt annähern könnten. Auch bei der jeweils stockenden Visa-Vergabe für Studierende aus dem jeweils anderen Land wäre eine Annäherung denkbar, schreibt die deutsche «Tagesschau».

«Nationalistische Militäraktionen könnten von den Problemen des Landes ablenken.» ZDF-Korrespondent Elmar Thevessen

In den USA wird schon länger über eine Grundsatzfrage diskutiert: Nimmt das Konfliktpotenzial mit China zu, weil es auf dem Sprung zur führenden Wirtschaftsmacht der Welt ist? Oder nimmt es zu, weil China mit einem aggressiven aussenpolitischen Kurs von inneren Problemen ablenken will? Zuletzt hatte sich das Wachstum der chinesischen Wirtschaft dramatisch verlangsamt, eine Immobilienblase droht zu platzen, Ressourcen wie Wasser und Energie werden knapp, die Bevölkerung überaltert, die Sozialausgaben schiessen in die Höhe.

China antwortet auf solche Krisen im Innern zunehmend autoritär. Oder wie das deutsche ZDF schreibt: «Präsident Xi hat dem ungezügelten Gewinnstreben grosser Konzerne den Kampf angesagt und geht mit allen Mitteln des Autoritarismus gegen Andersdenkende vor.» In den USA herrsche deswegen die Lesart vor, dass der angeschlagener Riese noch gefährlicher werde, «weil nationalistische Militäraktionen wie eine Annexion Taiwans von den Problemen des Landes ablenken könnten.»