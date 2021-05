Am Wochenende fielen in zahlreichen Ligen definitive Entscheidungen, aber auch der Kampf um die Meisterschaft spitzte sich vielerorts zu. Wir zeigen euch den Stand in den europäischen Topligen.

Meister-Rennen : Zu diesen Entscheidungen kam es in Europas Topligen

Darum gehts Die Fussballsaison neigt sich dem Ende entgegen.

Am Wochenende kam es zu mehreren Entscheidungen.

Wir zeigen euch die wichtigsten Ligen auf einen Blick.

Spanien

Atlético Madrid bleibt weiterhin in der Pole-Position für den Gewinn der spanischen Meisterschaft. Dank dem Siegtreffer von Luis Suárez in der 88. Spielminute liegen die Madrilenen vor dem letzten Spieltag zwei Punkte vor Stadtrivale Real Madrid. Für Barcelona ist das Titelrennen derweil ausgeträumt. Gegen Celta Vigo setzte es eine bittere 1:2-Pleite.

Frankreich

Entscheidung vertagt – PSG gewinnt am Sonntag die Partie gegen Stade Reims und konnte den Rückstand auf Leader Lille auf einen Punkt verkürzen. Der Tabellenführer spielte gegen Saint-Étienne nur Unentschieden. Mit einem Sieg am letzten Spieltag gegen Angers beenden die Nordfranzosen allerdings die Meister-Serie von PSG.

Deutschland

Knackt Robert Lewandowski den Jahrhundertrekord von Gerd Müller? Diese Frage stellten sich die Fussballfans in Deutschland. Vor dem Spiel gegen Freiburg stand der Pole bei 39. Saisontoren – und er schaffte es. Mittels Penalty erzielte er den 40. Treffer und zog gleich mit dem Bundesliga-Rekordtorschützen Müller. Am letzten Spieltag hat der Weltfussballer sogar noch die Chance, an Müller vorbeizuziehen.

Aber auch tabellarisch ging es noch um einiges. Dortmund, Frankfurt und Leipzig kämpfen eine Runde vor Schluss noch um die Königsklasse. Bereits am Samstag unterlag Frankfurt mit einer blamablen Leistung gegen Schalke. Am Sonntag siegte der BVB gegen Mainz und machte die Champions League Qualifikation klar. Auch die Wölfe mit den Schweizern Kevin Mbabu, Renato Steffen und Admir Mehmedi spielen in der Königsklasse.

Türkei

Am Samstag wurde in der Türkei die letzte Runde der Meisterschaft gespielt. Gleich drei Teams hatten noch die Chance auf den Titel – ein Herzschlagfinale. Am Ende machte Besiktas das Rennen. Die Tordifferenz, respektive ein Treffer machte am Ende den Unterschied aus. Der zweite Galatasaray wurde um ein Tor zurückgebunden.

Italien

In Italien wurde Inter Mailand bereits vergangene Woche vorzeitig als italienischer Meister gekürt. Allerdings gab es auch in dieser Woche Entscheidungen. Atlanta Bergamo mit Remo Freuler qualifizieren sich erneut für die Champions League. Die letzten beiden Plätze werden zwischen der AC Milan, Juventus Turin und Napoli ausgespielt.

Schottland

Keine Niederlage! Die Glasgow Rangers beenden die Saison 2020/21 ungeschlagen. Am Ende hat das Team von Nati-Spieler Itten 25 Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen Celtic.

England

Manchester City dominierte die Liga in dieser Saison und steht bereits seit der vergangenen Woche als Meister fest. Grosse Entscheidungen gab es an diesem Wochenende nicht in der Liga, sondern im FA-Cup. Im Wembley sicherte sich Leicester City vor 21’000 Zuschauern den Pokal gegen Chelsea. Die Szene des Spieltags gab es allerdings beim Spiel zwischen Liverpool und West Brom. Torhüter Alisson köpfelte sein Team zum Sieg.