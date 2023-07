Pazifiküberquerung: Marina Hunziker hängte einen Hurrikan ab

Die 32-Jährige aus Meggen erzählt 20 Minuten gegenüber, wie das Dreiergespann schneller als der Hurrikan am Ziel in Hawaii ankam.

Hunziker ist froh und dankbar, konnte sie diese Erfahrung machen. Dennoch weiss sie: «Von so langen Strecken brauche ich jetzt aber eine Pause.»

«Zu dritt waren wir schneller als der Hurrikan»

Nach zwei Wochen kam noch das Wetter dazu. «Als die Meldung des Hurrikans kam, haben wir entschieden, ohne sie weiterzurudern. Ansonsten hätten wir drei Tage auf dem offenen Meer ausharren müssen», sagt Hunziker. Noordzij durfte nicht mehr ans Ruder – und das Boot nahm prompt an Geschwindigkeit auf. Die Rechnung ging auf: Paul Lore (USA), Iris Noordzij, Marina Hunziker und Mat Steinlin (USA) erreichten vor dem Hurrikan das Ziel auf der hawaiianischen Insel Kauai.

«Die Worte meiner Liebsten halfen mir»

Aber wie hält man so eine Reise durch? «Die Briefe, die meine Freunde und meine Familie mir für die Reise geschrieben haben, waren so herzig und mit Stolz erfüllt, dass ich sie jeden Tag lesen musste», sagt Hunziker.

Aktuell ist sie immer noch auf Hawaii. «Wir geniessen die letzten Tage und dann geht es für mich zurück in die Schweiz und an die Arbeit.» Wie es mit dem Rudern weitergeht, weiss die 32-Jährige noch nicht. «Von so langen Strecken brauche ich jetzt aber eine Pause.»