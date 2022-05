Abstimmung vom 15. Mai: «Zu emotional» – Initiant von Organspende-Referendum will nicht in «Arena»

«Arena»-Studio in Leutschenbach.

Alex Frei, der das Referendum gegen das Organspende-Gesetz mitinitiiert hat, geht am Freitag nicht in die SRF-«Arena».

Am Freitagabend geht es in der SRF-«Arena» um das neue Transplantationsgesetz. Künftig soll jeder und jede Organspender und -spenderin sein, der sich zu Lebzeiten nicht ausdrücklich dagegen entscheidet.

Einer der wichtigsten Akteure fehlt jedoch in der «Arena»: Alex Frei, Arzt aus Winterthur und Mitinitiant des Referendums gegen das neue Organspende-Gesetz. Frei hatte gemeinsam mit der Hebamme Susanne Clauss das Referendum ergriffen, nachdem das Parlament die Vorlage im Herbst verabschiedet hatte.

Frei ist als Gegner der Vorlage in den letzten Monaten oft aufgetreten, auch im Fernsehen. An der entscheidenden letzten Debatte bleibt er nun aber fern. Der Grund: Er empfindet die personelle Besetzung als unfair, wie er auf Anfrage von 20 Minuten sagt. Bei den Befürwortern und Befürworterinnen tritt Michelle Hug auf, die dank einer Herzspende mit 26 Jahren ein zweites Leben geschenkt bekommen hatte. «Wenn so auf der Klaviatur der Emotionen gespielt wird, ist es sehr schwierig, mit sachlichen Argumenten gehört zu werden», sagt Frei. «Ich kann ja nicht jemanden mitbringen, der posthum dankbar ist, dass man sein Grundrecht auf körperliche Integrität über den Hirntod hinaus respektiert hat.»