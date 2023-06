Frauenstreik 2023: Bürgerliche Kritik an Stil und Inhalt

Der Frauenstreik – hier 2022 in Zürich – soll am 14. Juni im ganzen Land stattfinden. Im Vorfeld sind sich die Frauen aber nicht einig.

500’000 Frauen belagerten am 14. Juni 2019 die Schweizer Strassen. In violett gehüllt kämpften sie friedlich für Gleichstellung. Nächste Woche soll sich dieser Event am gleichen Datum in vielen Schweizer Städten wiederholen – erneut kurz vor den nationalen Wahlen.