Forschende besorgt - Zu frühe Lockerungen könnten für impfresistente Mutanten sorgen

Nachdem zunächst die erstmals in Grossbritannien nachgewiesene Alpha-Mutante den Infektionslead übernommen hatte, …

So spielt etwa das Ursprungsvirus des Virus keine Rolle mehr für das Infektionsgeschehen.

Seit dem ersten Auftreten des Coronavirus Sars-CoV-2 hat sich einiges getan. (Im Bild: Mann in Wuhan, China, Januar 2020)

Um das Auftreten einer Sars-CoV-2-Variante, die den Impfschutz umgehen kann, möglichst zu verhindern, sollten Eindämmungsmassnahmen wie Maskentragen oder Abstandhalten (siehe Box) bis zum Ende von Impfkampagnen aufrechterhalten bleiben. Besonders wichtig ist dies, wenn schon relativ viele Personen geimpft sind. Das ist das Ergebnis einer im Fachjournal «Scientific Reports» veröffentlichten Studie. In der Arbeit ist das Team um Fyodor Kondrashov und Simon Rella vom Institute of Science and Technology im österreichischen Klosterneuburg mittels Modellrechnungen der Frage nachgegangen, wie wahrscheinlich die Ausbreitung von Fluchtvarianten des Coronavirus Sars-CoV-2 unter verschiedenen Bedingungen ist.