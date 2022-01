Zu heiss und brandgefährlich – elf Ladegeräte im Test

So verbraucht beispielsweise das Gerät von Logilink im Stand-by-Modus am meisten Strom.

Von den Testerinnen und Testern wurde bemängelt, dass viele Ladegeräte auch dann Strom verbrauchen, wenn sie nur an die Steckdose, nicht aber an ein Handy angeschlossen sind. Tatsächlich verschwendet der Ladestecker von Logilink 0,125 Watt und somit am meisten von allen getesteten Geräten. Patrick Janett, Dozent an der Fachhochschule Graubünden und Studienleiter, erklärt, dass wenn alle Schweizerinnen und Schweizer zwei solche Logilink-Stecker in einer Steckdose eingesteckt hätten, 5840 Elektroautos ein Jahr lang mit dem dadurch verschwendeten Strom betrieben werden könnten. Besser schlug sich das Netzteil von Apple, das im Stand-by-Modus nur 0,008 Watt verbrauchte.