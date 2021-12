Tiefere Grenzwerte gefordert - Zu hohe Lärmbelastung verursacht Herzinfarkte und Diabetes

In den letzten zehn Jahren soll die Wissenschaft viel über die Auswirkung von Lärm auf die Gesundheit herausgefunden haben, auch dass beispielsweise Diabetes durch Lärm verursacht werden kann. Dies steht laut « Tagesanzeiger » in einem neuen Bericht.

Laut Umwelt-Epidemiologe Martin Röösli vom Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut in Basel soll die Zahl der Herzinfarkte mit Nachtlärm zunehmen. In Zehn-Dezibel-Schritten soll so das Risiko, an einem Herzinfarkt zu erkranken, um zwei bis vier Prozent zunehmen. Davon betroffen sind auch Menschen, die meinen sich durch den Lärm nicht stören zu lassen.