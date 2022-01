Manchester (GB) : «Zu kleine» Buschauffeurin (57) kann nach Protesten ihren Job behalten

Weil sie mit ihren 1,52 Metern zu klein für neu angeschaffte Busse war, verlor Chauffeurin Tracey Scholes nach 34 Jahren ihren Job. Als dies publik wurde, rollte eine beispiellose Solidaritätswelle an. Nun kam es zu einem Happy End.

34 Jahre lang hatte Tracey Scholes für das Unternehmen Go North West in Manchester Busse gefahren. Als sie 1987 ihre Stelle antrat, war sie die erste Fahrerin in der Firma. Die Witwe, die finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, liebte ihren Job. Doch dann führte ihr Arbeitgeber neue Busmodelle ein – und bei diesen sind die Aussenspiegel so angebracht, dass sich die 1,52 Meter grosse Scholes im Fahrersitz zurücklehnen musste, um sie einzusehen, um keinen «blinden Fleck» zu haben. Dann kam sie allerdings nicht mehr an die Pedale ran.