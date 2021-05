Zu krasse Streiche – Irakische TV-Show «Tanb Raslan» wird eingestellt

Fertig lustig : Zu krass, zu respektlos – irakische TV-Shows werden eingestellt

Ihre Opfer fallen schon mal auch in Ohnmacht, wenn sie unwissentlich vor die Kameras von Sendungen wie «Tony’s Bullet» und «Raslan’s Shooting» geraten. Das hat nun Folgen.

In einer Episode von «Raslan’s Shooting» etwa wurde einer Schauspielerin aufgelauert, ihr eine – unechte – Spurenstoffweste umgebunden und angedroht, dass diese ferngezündet würde. Die Frau fiel daraufhin ganz real in Ohnmacht. In einer anderen Episode wurde eine Entführung durch militante Anhänger des «Islamischen Staates» (IS) vorgetäuscht. Das Opfer, der irakische Fussballer Alaa Mhawi, wurde gefilmt, wie er mit verbundenen Augen um sein Leben flehte.