Wird Schleichen auf der Strasse auch gebüsst?

Frage von Hazel ans Viva-Expertenteam:

Ich ärgere mich über Schleicher, die eine lange Schlange hinter sich herziehen. Darf man denn wirklich so langsam fahren, wie man will? Und was kann ich als Hinterherfahrerin gegen so einen Schleicher tun?

Antwort:

Liebe Hazel,



Tatsächlich ist unnötiges lahmes Fahren so verboten wie zu flottes. Die Verkehrsregelnverordnung sagt: Man darf «ohne zwingenden Grund nicht so langsam fahren», dass es den «gleichmässigen Verkehrsfluss hindert». Natürlich soll und muss man das Tempo je nachdem reduzieren, wenn Strecke, Wetter, Sicht und Verkehr es gebieten. Aber umgekehrt muss man das Limit einigermassen ausschöpfen, falls man sonst anderen im Weg wäre, oder muss wenigstens «Überholen erleichtern» durch Rechtsfahren oder Stopps auf Ausstellplätzen.

So selten sie sind, so teuer sind Bussen wegen Langsamfahrens. Meist 200 bis 300 Franken plus Gebühren. Bei einem Autofahrer, der 2022 am Julier laut Polizei über 170 (kein Tippfehler!) Autos hinter sich herzog, waren es zusammen 780 Franken. Es kommt auf die Umstände an: Ein bisschen weniger als erlaubt mit nur einem Auto dahinter wird nicht gebüsst werden. Wer in einer Kurve oder in starkem Regen 60 statt 80 km/h fährt, kann sich auf Sicherheit berufen. Wer dasselbe unter Topbedingungen auf der langen Gerade tut und dauerhaft eine Schlange verursacht, könnte gebüsst werden. Es kommt da ganz auf den konkreten Fall an.

Nun zur Frage: Was du tun kannst gegen Schleicher? Überholen oder die Polizei rufen. Das Gesetz erwartet, dass du tolerant reagierst: Fehler anderer rechtfertigen keine eigenen Fehler! Maximal und nur, falls es die Sicherheit erfordert, liegt ein einzelnes (!) Lichthup- oder Hupsignal drin. Aber bereits ein Lichthup-Gewitter ist zu viel. Dicht Auffahren, riskantes Überholen oder gar Racheaktionen sind anders als Behinderung durch Langsamfahren Gefährdungen und werden so unter Garantie weit teurer als die Busse für das Schleichen.



