Berner Oberland

Zu laut für die Nachbarn – Paar verschenkt seinen Güggel

Ein junges Paar aus dem Berner Oberland sucht über Facebook ein neues Daheim für seinen Hahn. Dessen Krähkonzert geht den Nachbarn auf den Wecker und reisst die Bäcker im Dorf aus dem Schlaf.

Speedy ist ein handzahmer und lieber Güggel. Einer, den man hochheben und in den Arm nehmen kann, oder wie es Halterin Nicole Wirz in breitem Berndeutsch ausdrückt: der sich gerne «hämpfelen» lässt. «Wenn man ihn eine Weile streichelt, schliesst er seine Äuglein und schläft fast ein. Das ist mega härzig», schwärmt die 24-Jährige, die sich zusammen mit ihrem Freund Kevin Rubin (29) in Reichenbach BE um das einjährige Tier kümmert.