Ukrainerinnen rufen zu Spenden auf - «Zu malen ist alles, was wir tun können»

Der Schweizer Filmregisseur Marc Wilkins porträtiert Menschen im Ukraine-Krieg. Er lebt seit sechs Jahren in der Ukraine und ist fasziniert von der kreativen und lebendigen Gesellschaft. Am 24. Februar wachte er durch die Detonationen der Bomben auf. Zutiefst schockiert flüchtete er in den Westen der Ukraine nach Lwiw. Als Filmemacher möchte er den Geschichten und Wünschen der Menschen Gehör verschaffen. Mit einer Porträt-Serie zeigt er, dass Leute wie «du und ich» von der Katastrophe betroffen sind. Der Mut und die Kreativität der Menschen sollen Hoffnung spenden.

«Zu malen ist alles, was wir tun können»

Die Schwestern Nicol und Michelle Feldman sind Strassenkünstlerinnen aus Kiew. Nachdem der Krieg begann, wollten sie am liebsten sofort auf die Strasse, um ihre Gedanken in Form von Kunst auszudrücken. Weil das zu gefährlich war, kreierten sie einen Cartoon über Krieg und Frieden. «Das ist alles, was wir tun können.» Jetzt sammeln sie Spenden für Ärzte und Ärztinnen sowie medizinische Hilfe in den am stärksten zerstörten Städten der Ukraine.