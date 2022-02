Wetterbilanz – Zu mild, zu trocken, zu sonnig – der Winter sagt adé

Am Dienstag beginnt der meteorologische Frühling. Die Wetterfrösche blicken zurück: Der letzte Winter war im Tessin zu trocken, an der Alpennordseite etwas zu stürmisch und allgemein zu mild.

Darum gehts Am Dienstag beginnt der meteorologische Frühling.

Ein Rückblick auf den Winter zeigt: Er war zu trocken, zu mild und teilweise zu sonnig.

Besonders im Februar wurden viele heftige Stürme verzeichnet.

In der Nacht auf Dienstag endet der meteorologische Winter - es ist Zeit für die Wetterfrösche, Bilanz zu ziehen. In der Schweiz war es, im Vergleich zum langjährigen Mittel von 1991 bis 2020, in diesem Winter ein bis zwei Grad zu mild, im Süden massiv zu trocken, überall zu sonnig und besonders im Februar teils stürmisch. Ein Überblick:

Zu milde Temperaturen

Die Temperaturen im Dezember lagen - mit einigen Ausnahmen - etwas über der Norm von 1991 bis 2020, schreibt «Meteonews». Im Flachland wurden zehn bis 20 Frosttage mit Mindesttemperaturen unter null Grad verzeichnet, doch schon kurz nach Jahresbeginn erfasste der Wetterdienst bereits Tage mit zweistelligen Höchstwerten. So gab es am ersten Jahrestag im Puschlav an der Station Poschiavo/Robbia mit 19,2 Grad gleich einen neuen Januarrekord. Auf der Alpennordseite wurde es dann stetig milder, bis die Temperaturen sich am 5. Januar an etlichen Stationen an die bestehenden Rekordwerte näherten. In Gersau im Kanton Schwyz sowie in Giswil im Kanton Obwalden wurde knapp die 20-Grad–Marke erreicht.

Sowohl Januar wie Februar fielen temperaturmässig sehr verschieden aus. Im ersten Monat des Jahres reichte die Spanne von knapp über 1 Grad zu kühl bis knapp über 1,5 Grad zu mild. Im Februar sorgte ein gut ausgebildeter Polarwirbel, dass sich ein starker Jetstream über Mitteleuropa bilden konnte. Das Resultat war mildes Westwindwetter mit immer wieder durchziehenden Tiefs. Mehrere Stürme kamen dabei vom Atlantik nach Europa herangezogen. Aufgrund der westlichen Höhenwinde wurde es im Flachland nie richtig kalt. Insgesamt war der Februar gegenüber dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020 verbreitet rund 1,5 bis 3 Grad zu mild.

Zu trocken im Süden

Während es insgesamt im vergangenen Dezember recht verbreitet zu viel Niederschlag gab, war es im Engadin und vor allem im Süden zu trocken. Im Tessin regnete es lediglich rund ein Viertel der üblichen Mengen für Dezember.

Im Januar wurde es noch schlimmer, meldet «Meteonews». So gab es in Lugano nur 9,1 Millimeter Regen - 86 Prozent weniger als normal. In Samedan konnte sogar nur 1,9 Millimeter Niederschlag oder 94 Prozent weniger als normal registriert werden. Zudem blies im Süden immer wieder der Nordföhn, welcher die relative Luftfeuchtigkeit senkte.

Auch im Februar blieb es im Süden trocken. Beeindruckend war die Lage in Lugano: Dort gab es im gesamten meteorologischen Winter lediglich rund 45 Liter Niederschlag, normal wären aber rund 205 Liter. Die Alpensüdseite leidet seit Anfang Dezember an Trockenheit, die Folge ist eine grosse Waldbrandgefahr.

Zu sonnig im Süden und in den Bergen

Mal im Überschuss, mal weniger häufig als normal, die Abweichungen beim Sonnenschein waren teilweise sehr gross. Im Januar gab es infolge häufig hochdruckbestimmten Wetters verbreitet mehr Sonne als normal, in Bern etwa schien die Sonne fast doppelt so häufig als sonst zu dieser Jahreszeit. In absoluten Zahlen wies der Süden auch im Februar deutlich die höchste Anzahl von Sonnenstunden auf.

Stürmischer Winter im Februar

Im Dezember und im Februar wurden stürmische Winde mit Böen verzeichnet. Bei Sturm Roxana wurden am 7. Februar Windböen von 179 km/h auf dem Gornergrat und mit 173 km/h auf dem Jungfraujoch vermessen. Die zweite Monatshälfte war dann von einer Reihe von Orkantiefs - Xandra, Ylenia, Zeynep und Antonia - betroffen. Über das Flachland zogen immer wieder Sturmböen und über die Jurahöhen und die Berge Orkanböen.