Diabetes Typ 1 : «Zu peinlich» – Tennis-Star Alexander Zverev schämte sich wegen Krankheit

Das deutsche Tennis-Ass hat seine Erkrankung öffentlich gemacht. Ein wichtiges Zeichen, denn Diabetes wird auch in der Schweiz nach wie vor stigmatisiert.

Der rekonvaleszente Tennis-Star Alexander Zverev beweist Mut: Am Samstag machte der Deutsche seine Diabetes-Erkrankung öffentlich. Im Alter von vier Jahren wurde bei der aktuellen Weltnummer 2 die Diagnose Diabetes Typ 1 festgestellt. In einem Interview in der französischen Sportzeitung «L’Équipe» gibt der 25-Jährige zu, dass er sich lange Zeit wegen seiner Erkrankung schämte. Er habe als Kind viele schlechte Erfahrungen gemacht. Zu Beginn seiner Karriere mit 17, 18 Jahren habe er die Krankheit gar geleugnet.