St. Gallen: Auto touchiert zwei geparkte Fahrzeuge

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen ein Uhr, lenkte ein 26-jähriger Autofahrer seinen Wagen auf der Lämmlisbrunnenstrasse in St. Gallen stadtauswärts. Wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilt, beschleunigte er, nach einem kurzen Halt, sein Fahrzeug so stark, dass das Heck ausbrach und er die Kontrolle über den Wagen verlor.