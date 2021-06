«Zu tief, zu viele Ausnahmen» - Basel beschliesst als erster Kanton in der Deutschweiz einen Mindestlohn

Am Abstimmungssonntag obsiegte der Gegenvorschlag, den die Regierung und das Parlament der Initiative entgegenstellten. Dieser setzt den Mindestlohn bei 21 Franken pro Stunde an und sieht mehrere Ausnahmen vor.

Das Basler Stimmvolk hat am Sonntag die Einführung eines kantonalen Mindestlohns beschlossen.

«Minimum erreicht», bilanziert das Initiativkomitee, das für einen kantonalen Mindestlohn von 23 Franken pro Stunde kämpfte. An der Urne hat das Basler Stimmvolk dem Gegenvorschlag der Regierung mit fast 54 Prozent der Stimmen gegenüber 49 Prozent für die Initiative klar den Vorzug gegeben. Das Thema hat die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mobilisiert – die Stimmbeteiligung war mit 60,8 Prozent überdurchschnittlich hoch. Damit hat Basel-Stadt nun einen gesetzlichen Mindestlohn von 21 Franken und ist nun der erste Deutschschweizer Kanton, der einen gesetzlichen Mindestlohn einführt.

Die Linke jubelt. Die SP spricht von einem «historischen Entscheid». Allerdings will sich auch bei der Linken nicht so richtig Euphorie einstellen. Die Gewerkschaft Unia ist nicht wirklich glücklich über den Mindestlohn-Light. «Zu tief und zu viele Ausnahmen», lautet ihr Verdikt. Tatsächlich sieht der angenommene Gegenvorschlag zahlreiche Ausnahmen vor. So sind Programme zur Berufsintegration, befristete Praktika im Rahmen von Ausbildungen und alle Anstellungsverhältnisse im Rahmen von Gesamt- und Normalarbeitsverträgen ausgenommen.