Mars stampft Kult-Kaugummi Wrigley’s ein

Von Seife über Backpulver zum Kaugummi-Imperium

Der Unternehmer William Wrigley Junior (1861-1932) begann seine Karriere mit einer Seifenfirma, die er von seinem Vater übernahm. 1891 gründete er die Wrigley Jr. Company. Damit die Ladenbesitzer die Seife in ihre Regale aufnahmen, g ab er ihnen etwas Backpulver dazu. Schnell war das Backpulver beliebter als die Seife. Wrigley erkannte das und schwenkte um. Nun verkaufte er Backpulver. Durch Zufall entdeckte er die Kaugummiproduktion, in die er ab 1893 einsti eg. Zu jedem Backpulver gab er zwei Packungen Kaugummi dazu. Als der Kaugummi beliebter wurde, setzte er voll darauf. Er setzte 1915 als einer der ersten auf Direktmarketing, schickte seinen Kaugummi an sämtliche Adressen, die in den Telefonbüchern in den USA standen, worauf die Verkaufszahlen explodierten. Etwa 1,5 Millionen Menschen bekamen vier Streifen Kaugummi als Gratisproben. Später kaufte er den Chicagoer Baseball-Club und liess das Stadion nach sich benennen.