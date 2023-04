Gleich von vier alkoholisierten Autofahrern hat die Thurgauer Kantonspolizei in der Nacht auf Samstag den Führerausweis eingezogen. Drei von ihnen waren verunfallt.

Opfershofen TG : Zu viel Most im Blut – gleich vier Thurgauer verlieren Billett

1 / 3 In Opfershofen endete die Blaufahrt eines stockbetrunkenen 25-jährigen Lenkers nach der Kollision mit einem Verkehrsschild in der Wiese. Die Polizei nahm ihm das Billett ab und er musste auf Anordnung Blut und Urin abgeben. Kapo TG Er war nicht der einzige Blaufahrer, den die Kapo Thurgau letzte Nacht aus dem Verkehr zog. In Lengwil stoppte sie einen 51-jährigen Lenker, bei dem der Atemalkoholtest eine Wert von über 1,4 Promille anzeigte. lha Die Polizei wurde noch zu zwei weiteren Blaufahrern in der gleichen Nacht gerufen, die zuvor verunfallt waren. In Weinfelden kollidierte ein 24-Jähriger mit einem Zaun und in Braunau blieb ein betrunkener Lenker (58) in der Wiese stecken. 20 min/Celia Nogler

Um 23 Uhr ging der Kantonspolizei Thurgau am Freitag der erste Blaufahrer ins Netz. An der Kreuzlingerstrasse in Lengwil stoppte sie einen 51-jährigen Lenker, bei dem der Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille anzeigte. Führerausweis kassiert.

Eine halbe Stunde nach Mitternacht wurde die Polizei nach Opfershofen an die Bürglenstrasse gerufen. Dort hatte ein Lenker die Kontrolle über seinen weissen Mercedes verloren und einen Ausflug ins Wiesland gemacht, nachdem er mit einer Verkehrstafel kollidiert war. Der 25-Jährige hatte über zwei Promille getankt und wurde ins Spital gebracht, wo ihm im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe entnommen wurde. Den Führerausweis hatte ihm die Polizei zuhanden des Strassenverkehrsamts entnommen.

Den nächsten Permis sammelte die Kapo Thurgau knapp eine Stunde später in Weinfelden an der Weststrasse ein. Ein 24-jähriger Lenker kollidierte dort in einer Kurve mit einem Zaun. Auch bei ihm wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

Und schliesslich gegen 3.30 Uhr in der Früh traf die Polizei bei Hohfuri in Braunau auf ein Auto, das in der Wiese feststeckte. Der Atemalkoholtest beim 58-jährigen Lenker ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Auch er wird auf absehbare Zeit seinen Führerausweis nicht mehr zurückerhalten.