Kein Speed-Auftakt: Abfahrt in Lake Louise abgesagt

So sieht es derzeit in Lake Louise aus.

Marco Odermatt und Beat Feuz hätten am Freitagabend in die Speed-Saison in Lake Louise starten sollen. Doch daraus wird nichts. Der Grund für die Absage der Abfahrt: Der Schnee ist nicht bereit und der Nebel zu dicht. Bereits im Oktober musste der geplante Saisonstart in Zermatt abgesagt werden. Bei den Rennen im Wallis machte die Natur den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Auch die beiden Parallel-Rennen in Lech-Zürs mussten aus den gleichen Gründen abgesagt werden.