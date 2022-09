Oftringen AG: Zu viel Pferdemist? – Gemeinde fordert Reiter zu korrektem Geschäft auf

Reiter sollen das Pferd so trainieren, dass es am Waldrand mistet.

«Willkommen auf sauberen Waldstrassen», heisst es auf einem Schild am Waldrand in Oftringen. Weiter findet sich darauf eine Anleitung für Pferdereiterinnen und Pferdereiter: Die Tiere sollen so trainiert werden, dass sie ihr Geschäft am Waldrand und nicht auf der Strasse verrichten. «Wenn der Pferdehaufen auf der Strasse landet, bitte absteigen und in den Wald bugsieren», schreibt die Gemeinde.