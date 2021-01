Das Vordach eines Migrolino in Wil SG stürzte unter der Last der dicken Schneedecke zusammen.

Glück im Unglück in Wil SG. Am Sonntagnachmittag stürzt ein Vordach eines Migrolino an der Toggenburgerstrasse ein, wie Bilder von Lesern zeigen. Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt einen entsprechenden Einsatz. «Wir waren gleich mit mehreren Patrouillen vor Ort», sagt ein Mediensprecher. «Es hat keine Verletzten gegeben.» Gemäss Informationen der Polizei wurden auch keine Zapfsäulen beschädigt.