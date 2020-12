Aufgrund der verschärften Covid-19-Massnahmen des Bundesrates müsse auch auf eine Jagd in tieferen Lagen verzichtet werden, teilte das Amt für Jagd und Fischerei am Dienstag mit. Bei Gesellschaftsjagden, Vereinsjagden und den von den kantonalen Dienststellen organisierten Sonderjagden handle es sich um öffentliche Veranstaltungen, die seit dem 12. Dezember verboten seien.

Auch wildbiologisch betrachtet mache eine Fortsetzung der Jagd keinen Sinn. In höheren Lagen schneite es so heftig, dass die Wildtiere stark in ihrer Bewegung eingeschränkt wurden. Eine intensive Jagd auf Hirsch und Reh würde einen starken Eingriff in den Energiehaushalt der Tiere bedeuten, was die Jagdbehörden vermeiden wollen.