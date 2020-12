Die Schule in der an Basel angrenzenden Agglomerationsgemeinde bleibt bis zu den Weihnachtsferien zu. Die Schüler werden ab Dienstag zuhause unterrichtet.

Am Sonntag hat der kantonsärztliche Dienst des Kantons Basel-Landschaft die Primarschule Neuallschwil per sofort geschlossen. Ein entsprechendes E-Mail erreichte die Eltern der Schulkinder am Sonntagnachmittag und liegt auch 20 Minuten vor. Die Schule in der an Basel angrenzenden Agglomerationsgemeinde bleibt demnach bis zu den Weihnachtsferien zu.