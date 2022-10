Steg VS: Zu viele Feiernde – Polizei beendet Party im Wallis

Einige Feierwütige hielten sich auf der Strasse und am Bahnhofsplatz auf.

Der Bahnhofsplatz Steg war am Sonntagmorgen übersät mit Müll.

Samstagnacht beendete die Kantonspolizei die Wallis Dance Night im Rothis in Steg frühzeitig.

Am Samstagabend fand im Rothis in Steg VS die Wallis Dance Night statt. Obwohl die Fete bis fünf Uhr angesetzt war, beendete die Polizei sie vorzeitig um drei Uhr, wie der «Walliser Bote» berichtete. Rund 700 Gäste waren anwesend. «Der Grund für die vorzeitige Beendigung der Party war der Umstand, dass die Sicherheit nicht mehr gegeben war», liess ein Kapo-Sprecher gegenüber der Zeitung verlauten.