Tiefstpreise: Zu viele gezüchtet – Schweizer Schweine gibts zum Spottpreis

In der Schweiz wurden in den vergangenen Monaten zu viele Schweine gezüchtet.

Das ist passiert

Die Preise für Mast- und Schlachtschweine sind wegen der Überproduktion so tief wie noch nie. Saisonale Fluktuationen in der Nachfrage nach Schweinefleisch sind normal – doch dieses Jahr sieht die Situation deutlich schlimmer aus, wie die Bauernzeitung schreibt. Mit den Herbstferien und der Wildsaison sei die Nachfrage stark eingebrochen. Trotzdem wurden in den letzten Monaten mehr Schweine geschlachtet als im selben Zeitraum des Vorjahres – über 50’000 Tiere pro Woche. Denn: obwohl Nachfrage und Angebot aus dem Gleichgewicht sind, können die Produzenten die Schweine nicht behalten – die Haltung und Fütterung der Tiere kostet einiges. Sind die Jungtiere beim Verkauf an die Mästereien zu schwer, kommen Preisabzüge hinzu.