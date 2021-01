Süss wie Honig

Die Ataulfo-Mango stammt aus Mexiko. Die wahlweise auch Jung-, Baby-, Gelb-, Honig-, Adaulfo-, Adolfo- oder Champagner-Mango genannte Frucht ist goldgelb, länglich und rund 170 bis 280 Gramm schwer. Ihr butterartiges Fruchtfleisch ist nicht faserig und enthält mit 15 Gramm pro 100 Gramm viel Zucker. Entsprechend süss ist sie. Die nach ihrem Züchter – Ataulfo Morales Gordillo – benannte Mango wurde für die Studie ausgewählt, weil sie besonders reich an Betacarotin und anderen Carotinoiden, an Phenol- und Ascorbinsäure sowie an Gallussäure, Chlorogensäure, Protocatechinsäure und Vanillinsäure ist.