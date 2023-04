Swisscom: «Zu viele nutzen Homeoffice schamlos aus»

Es sei «wichtig, dass auch gemeinsame Zeit in den Büros stattfindet», erklärt die Swisscom.

Man liebt es oder hasst es: Homeoffice. Spätestens seit der Pandemie hat sich diese Arbeitsorganisation in vielen Betrieben etabliert. Das Paradebeispiel: Swisscom. Doch das soll sich nun ändern, zumindest ein Stück weit. Denn: Der Telekom-Riese passt seine Regelungen an. Bis anhin waren Mitarbeitende verpflichtet, einen Tag pro Woche vor Ort im Büro zu arbeiten. «Per Ende Februar wurde die Regelung von mindestens einem Tag auf zwei Tage erhöht», sagt Mediensprecherin Annina Merk.

Weniger Homeoffice? Das gibt viel zu diskutieren, vor allem auch unter der 20-Minuten-Community. Die Meinungen sind gespalten, während die einen an Homeoffice festhalten, kritisieren einige, dass die Arbeit darunter leidet:

«Das ist ein Kündigungsgrund»

Dazu, dass Swisscom die Homeoffice-Regelung angepasst hat, meint NachtPendler: «Der Schweizer Arbeitgeberverband bleibt leider sehr altmodisch hinter Europa. Es wäre Zeit, mal etwas gesetzlich zu regeln.» Auch morse steht nicht hinter der Anpassung: «Das wäre für mich ein Kündigungsgrund.» Nico-laus sieht ein anderes Problem in der Büro-Präsenz: «Der Herr Arbeitgeber könnte sich aber auch fragen, wo die Arbeitnehmer eher krank werden – im Homeoffice oder im Büro? Die Antwort ist für mich glasklar.»

Traktor21 hingegen findet, dass bei dem Entscheid vor allem Kontrolle und Zwang eine Rolle spielen würden: «Das bewirkt nichts. Solange die Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen und die Qualität okay ist, besteht für so eine Order kein Grund. Es zeigt nur einmal mehr, dass altes Denken in den Köpfen, insbesondere von Vorgesetzten und Konzernleitungen, fest verankert ist.»