Rheinfelden AG: Zu viele Päärli vergnügten sich beim Wellnessen – nun patrouilliert Security 

Eine News-Scout war erstaunt, als sie am Wochenende im Saunabereich im Sole Uno in Rheinfelden AG auf einen Security-Beamten stiess. Darauf angesprochen, habe er ihr erzählt, dass er dafür zuständig sei, Sexszenen im Wellness- und Bad-Bereich zu unterbinden. Zu oft hätten sich Paare im Wasser oder in der Sauna vergnügt, so der Mann gegenüber der News-Scout.