«Nachhaltig und lokal» – Zu viele Welse im Sempachersee: Ist Welsfleisch bald eine Delikatesse?

Im Sempachersee etwa wurden im Jahr 2020 2,7 Tonnen des nicht heimischen Raubfischs gefischt. 2013 waren es noch 101 Kilo.

Darum gehts Die Wels-Population im Sempachersee wächst zu stark.

Politikerinnen und Politiker sorgen sich wegen des Raubfisches um die Biodiversität des Sees.

«Eine Möglichkeit ist es, den Fisch gezielt zu fischen und als nachhaltigen, lokalen Speisefisch zu verkaufen», sagt Fischerei-Experte Nicola Sperlich.

Anti-Food-Waste-Pionier Mirko Buri sieht auch für die Gastro-Branche ein grosses Potenzial.

Immer mehr Welse tummeln sich im Sempachersee: Die Population des vor Jahren illegal ausgesetzten Raubfisches befindet sich im Aufschwung, wie die Schweizerische Fischereistatistik zeigt. Politikerinnen und Politiker fürchten nun, dass der auswärtige Fisch die Biodiversität der heimischen Gewässer gefährdet. Kantonsrat Urs Marti hat Anfang des Jahres ein Postulat eingereicht. Die Forderung: Die Regierung muss prüfen, wie die Ausbreitung des Fisches im Sempachersee eingedämmt und bekämpft werden kann.

Ein möglicher Ansatz bei der Lösung des Problems könnte darin liegen, den Wels intensiver zu befischen und sein Fleisch als lokalen Genuss zu verkaufen, sagt Nicola Sperlich, Leiter der Schweizerischen Fischereiberatung FIBER, gegenüber der «Luzerner Zeitung»: «Wäre die Nachfrage nach dem Wels als Speisefisch grösser, könnte er durchaus gezielter von Berufsfischern gefangen und weiterverkauft werden.» Potenzial wäre tatsächlich da. Denn von den registrierten 2,7 Tonnen Wels, die 2020 aus dem Sempachersee gezogen wurden, gehen gerade einmal zehn Prozent auf Berufsfischer zurück.

«Ausbreitung kann kaum mehr gestoppt werden»

Weltweit wurde immer wieder gezeigt, dass eine stärkere Befischung einen Einfluss auf Bestandsgrössen haben kann, sagt Sperlich gegenüber 20 Minuten. «Die Ausbreitung im Allgemeinen kann hingegen kaum mehr gestoppt werden. Der Wels profitiert stark vom Klimawandel und wird sich daher vermutlich auch künftig bei uns weiterverbreiten.» Ebenso gebe es kein Mittel dagegen, dass er weiter illegal verbreitet wird und so in Gewässer gelangt, in denen der Wels noch nicht vorkommt.

Die Regulierung des Welses ist ein politisches Thema, so Sperlich. «Solange der Wels in bestimmten Gebieten als nicht einheimisch angesehen wird, muss seiner Ausbreitung theoretisch entgegengewirkt werden.» Während der Wels in seinen heimischen Gefilden in Mittel- und Osteuropa sehr gut untersucht sei, gebe es nur wenige Studien dazu, wie sich seine Anwesenheit als ortsfremde Art auswirkt, wie etwa im Sempachersee, so Sperlich. «Der Wels ernährt sich jedoch absolut opportunistisch und entwickelt nicht mit der Zeit eine Lieblingsbeute.» Man könne derzeit davon ausgehen, dass der Wels keine Bedrohung für beliebte Speisefische darstelle.

«Wels hat als Speisefisch grosses Potenzial»

Laut Mirko Buri, Anti-Food-Waste-Pionier, Restaurantbesitzer und ehemaliger Gault-Milieu-Koch, habe der Verkauf von Welsen als Speisefisch in der Gastronomie und für Privatpersonen grosses Potenzial: «Damit eröffnet man einen neuen Kreislauf und trägt zu einer sinnvollen Regulierung des Wels-Bestandes bei.» Regionale Ressourcen könnten so nachhaltig genutzt werden. Zudem schmecke das Welsfleisch von kleineren Exemplaren hervorragend, so Buri: «Er ist für Köche zwar aufwendig in der Verarbeitung, richtig zubereitet ist es aber ein Genuss.»

Aktuell sei die Nachfrage nach dem fettigen Raubfisch jedoch tief, sagt Buri: «Momentan sind vor allem Plattfische wie Heilbutt oder Seezunge gefragt. Damit sich der Wels daneben etablieren könnte, braucht es Zeit und Kommunikation.» So müsse mehr Hintergrundwissen über den Fisch verbreitet werden: «Im Restaurant kann man etwa auf die Speisekarte schreiben, dass der Wels besonders nachhaltig und lokal gefischt sei. So könnte er Interesse wecken und mit den geläufigen Edelfischen konkurrieren.»

Schweizer Starköche könnten den Fisch vermehrt anbieten

Ausserdem läge es auch an den Zwischenhändlern, den Fisch bereits fertig filetiert anzubieten: «Viele Köche schrecken wegen des schwierigen Filetierens vor dem Wels zurück. Würde der Zwischenhändler diesen Schritt übernehmen, würde die Nachfrage wohl markant steigen.» Aber auch die Gastronomen und Gastronominnen seien gefragt, um die Etablierung des grossen Raubfischs zu ermöglichen: «Schweizer Starköche wie Tanja Grandits oder Andreas Caminada könnten den Fisch in ihren Menüs anbieten – das würde die Bekanntheit des Welses als Speisefisch bei Leuten steigern.»

