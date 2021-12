Händler warnen – Zu Weihnachten werden Skis, Velos und Handys knapp

Auch die Arbeitslosenquote profitiert vom Wachstum und soll sich von drei Prozent in diesem Jahr auf 2,7 Prozent im nächsten Jahr reduzieren, teilen die Ökonomen und Ökonominnen von Economiesuisse am Dienstag mit. Trotzdem warnen sie vor grossen Unsicherheiten in vielen Ländern, weil Corona die Wirtschaft weiter in Atem hält.