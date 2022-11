Champions League: Diese Kracherlose gibt es im Achtelfinal

Nun ist es Tatsache. Viele Fussball-Fans sassen wohl gebannt am Montagmittag vor den TV-Bildschirmen. Sie wollten wissen: Zu welchen Hammerduellen kommt es in den Achtelfinals der Champions League? Kurz vor 12.30 Uhr war klar: zu einigen.

So kommt es bereits in der Runde der letzten 16 zur Wiederholung des letzten Champions-League-Finals. Real Madrid trifft nämlich auf den FC Liverpool. Chelsea muss gegen Borussia Dortmund ran. Das bedeutet, dass es ein Schweizer Duell gibt zwischen Denis Zakaria (Chelsea) und Gregor Kobel (Dortmund).

Finalreprise von 2020 zwischen Bayern und PSG

Ein vorweggenommenes Endspiel gibt es auch bei der Partie Bayern gegen PSG. Der deutsche Rekordmeister peilt nach dem enttäuschenden Vorjahres-Out gegen Villarreal im Viertelfinal heuer ein besseres Abschneiden in der Königsklasse an, trifft nun aber bereits im Achtelfinal das Pariser Starensemble um Messi, Neymar, Mbappé und Co. Letztmals gab es das Duell zwischen Bayern und PSG im Endspiel 2020, wo sich die Deutschen vor leeren Rängen in Lissabon mit 1:0 durchsetzen konnten.

Conte gegen Lieblingsgegner

Weitere spannende Achtelfinalpaarungen wie Frankfurt gegen Serie-A-Leader Napoli, Brügge gegen Benfica oder Inter gegen Porto dürften den Fussball-Fans im Frühling ebenfalls Freude bereiten. Nicht ganz unzufrieden mit der Auslosung dürfte auch Tottenham-Trainer Antonio Conte gewesen sein. Gegen kein anderes Team gewann der Italiener in seiner Karriere nämlich öfters als gegen die AC Milan (zehn Siege), gegen die seine aktuelle Mannschaft nun in der Runde der letzten 16 trifft.