Totes Baby gefunden - Zu wem gehört «Joris»? 

Vor bald drei Jahren, am 3. September 2018, wurde ein neugeborener Junge in einem Waldstück bei Frohnstetten (D) tot aufgefunden. Er war mit einem Handtuch und einer Papiertüte abgelegt und zurückgelassen worden. Das zuständige Standesamt hat den Jungen später auf den Namen «Joris» getauft und ihn auf dem Friedhof in Stetten am kalten Markt beerdigt. Zu der Todesursache des Jungen kann die Polizei Ravensburg aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft geben. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen sucht seither vergebens nach der Mutter des Babys, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einem gemeinsamen Pressecommuniqué mitteilten.