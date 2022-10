Bundesliga: «Zu wenig Biss» – Widmer nervt sich nach Bayern-Pleite, Vargas verletzt out

Kein guter Nachmittag für die Nati-Stars in der Bundesliga: Während Silvan Widmer bei der Mainzer Niederlage bei den Bayern zumindest trifft, muss Ruben Vargas bei Augsburgs Pleite in Stuttgart verletzt raus.

1 / 3 Silvan Widmer trifft gegen die Bayern, bleibt mit Mainz aber chancenlos gegen den Rekordmeister. IMAGO/ULMER Pressebildagentur Ruben Vargas musste bei seinem 100. Bundesligaspiel verletzt ausgewechselt werden. IMAGO/Hartenfelser Kurios: Sowohl in München als auch in Wolfsburg machten es sich mehrere Tauben auf dem Spielfeld gemütlich. Twitter/chbiermann

Darum gehts Silvan Widmer verliert mit Mainz gegen Bayern klar, trifft aber zumindest selbst ins Tor.

Ruben Vargas muss bei der Augsburger Pleite in Stuttgart verletzt raus.

In Wolfsburg sorgen Tauben auf dem Platz für Aufsehen.

Widmer trifft bei Bayern-Show

«Das war keine gute Leistung von uns, wir haben es den Bayern zu einfach gemacht», analysierte Silvan Widmer die 2:6-Pleite seiner Mainzer in München bei Sky. «Da war einfach zu wenig Galligkeit und zu wenig Biss dabei», so der Nati-Verteidiger weiter, der zumindest selbst ein Tor schiessen konnte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit entwich Widmer Bayern-Star Joshua Kimmich und verlängerte den Ball mit dem Kopf ins lange Eck. Für kuriose Szenen sorgten zwei Tauben, die während der Partie über den Rasen der Allianz Arena huschten und sich phasenweise auf dem Spielfeld installierten.

Vargas bei Jubiläumsspiel verletzt raus

Ruben Vargas bestritt beim Auswärtsspiel in Stuttgart bereits das 100. Bundesligaspiel, doch der Nati-Star hatte bei seiner Jubiläums-Partie nicht viel zu feiern. Schon nach 25 Minuten musste Vargas nämlich nach einem Zusammenprall mit Gruezo ausgewechselt werden. Wie schwer der Schweizer verletzt ist und ob vielleicht sogar die WM in Gefahr ist, ist zurzeit noch nicht bekannt. Ohne Vargas kassierte Augsburg beim VfB in einer dramatischen Partie einen späten Nackenschlag. Der Stuttgarter Siegtreffer durch Anton fiel erst in der Nachspielzeit.

Leverkusen weiter in der Krise

Bayer Leverkusen kommt nach der Entlassung von Gerry Seoane weiter nicht wirklich auf Touren. Die Werkself kassierte unter Seoane-Nachfolger Xabi Alonso gegen RB Leipzig eine 0:2-Pleite und bleibt damit zum wettbewerbsübergreifend fünften Mal in Serie sieglos. Christopher Nkunku (32. Minute) und Timo Werner (83.) waren für die Leipziger Tore besorgt.

«Tauben verteidigen besser als Bochumer Abwehr»

Wie in München machten es sich auch in Wolfsburg Tauben auf dem Spielfeld gemütlich. Beim problemlosen 4:0-Kantersieg des VfL flogen die Vögel immer wieder über den Rasen und sorgten für Erheiterung bei den Fans. «Die Tauben haben bisher mehr Einsatz gezeigt als die komplette Bochumer Verteidigung», witzelte eine Wolfsburg-Anhängerin auf Twitter und hatte damit nicht ganz Unrecht. Der Tabellenvorletzte blieb in der Autostadt chancenlos.