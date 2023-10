Zuben: 18-Jähriger fuhr mit 121 km/h innerorts

Die Kantonspolizei Thurgau hat Ende August auf der Hauptstrasse H471 in Zuben TG Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Gegen 10.30 Uhr wurde in Richtung Schönenbaumgarten ein Motorrad gemessen, das mit 121 km/h unterwegs war. Nach Berücksichtigung des Sicherheitspuffers überstieg der Fahrer die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um satte 65 km/h, was als Verstoss gegen die Geschwindigkeitsregeln geahndet wird.